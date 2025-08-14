Realizan inventario de hongos en Montes Azules

Hasta ahora un grupo de investigadores ha registrado 400 tipos de hongos, de lo que habrán de identificar sus especies, como parte del proyecto “Macrohongos de la zona sur del Área Natural Protegida Reserva de la Biósfera Montes Azules, Chiapas: Inventario taxonómico y etnomicológico”.

Se trata de especialistas de las universidades Nacional Autónoma de México (Unam) y de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), que buscan la recuperación del conocimiento tradicional e implicaciones culturales sobre los hongos.

Uno de los responsables, por parte del Instituto de Ciencias Biológicas de la Unicach, Felipe Ruan Soto, indicó que, de los hongos registrados, en cuanto al uso que se les da, han detectado que la población consume 15 especies y muchas más tienen potencial alimentario; seis son de uso medicinal.

Especies tóxicas

Aunque se identifican también 25 especies tóxicas, no son comunes los casos de intoxicación por ingesta, lo que revela el conocimiento que las personas tienen de ellas.

Consideró importante este registro como un recurso en las comunidades, pues se observa que éste se conserva entre las personas mayores, mientras que las jóvenes, con mayor nivel académico y modos de vida modernos, tienden a apartarse del conocimiento tradicional.

Por eso, el desarrollo de la investigación apunta, además de la sistematización científica del conocimiento, hacia el desarrollo de muestras gastronómicas y capacitaciones sobre el cultivo de hongos y aprovechamiento de saberes en las actividades turísticas.

En el proyecto participan también Erika Pérez Ovando, como corresponsable; la estudiante de Gastronomía, Julieta Éboli Cruz, y los estudiantes de Biología, Mauro Cruz Lorenzo, Claudia Teco Vázquez y Fernando Betanzos Nazar.

La colaboración, señala Ruan Soto, ha sido fuente de experiencias académicas para investigadores, maestros y estudiantes de licenciatura y posgrado de la Unam y la Unicach.