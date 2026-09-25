Realizan investigación sobre movilidad eléctrica

En el marco de una colaboración científica entre México y Francia, orientada a la aplicación de técnicas de control automático en soluciones innovadoras de movilidad eléctrica, se realizaron actividades experimentales en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, enfocadas al desarrollo de una bicicleta eléctrica inteligente.

La línea de investigación vinculada con el control de la bioenergética del ciclista y la movilidad inteligente está a cargo de Naomi Coussirat Nieves, investigadora doctoral de la Université Grenoble Alpes, Francia, quien desarrolla su trabajo en el GIPSA-lab (Grenoble Images Parole Signal Automatique).

Su investigación doctoral aborda el desarrollo de sistemas dinámicos y el desarrollo, implementación y validación de estrategias avanzadas de control aplicadas a bicicletas eléctricas inteligentes.

Entre las herramientas consideradas se encuentran el control LPV, las desigualdades matriciales lineales y el control robusto, además de la validación experimental de los algoritmos desarrollados.

Durante su trabajo en el Tecnológico de Tuxtla, Coussirat Nieves contó que realizó actividades de simulación, pruebas y validación experimental relacionadas con las estrategias de control desarrolladas en el marco de su investigación doctoral, así como acciones de intercambio y colaboración con investigadores y estudiantes de la institución.

El estudio mantiene una relación directa con trabajos desarrollados por la doctoranda en el ámbito de la movilidad eléctrica; entre ellos destaca una investigación presentada en Sagip 2026 sobre la simulación de las interacciones energéticas entre una bicicleta eléctrica y el metabolismo del ciclista.