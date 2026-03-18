Realizan jornada cardiovascular para infantes

Especialistas nacionales e internacionales participaron en la XVII Jornada de Cirugías Cardiovasculares en el Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP), donde se atiende a menores con padecimientos del corazón con el respaldo del DIF Tuxtla y organizaciones civiles.

Se trata de un esfuerzo conjunto que involucró a la organización internacional Heart Care International, el Hospital de Especialidades Pediátricas y el voluntariado “Abrazando Vidas”, representado por Mónica Morales de Maturana y Marcela Páez, quienes han impulsado esta iniciativa enfocada en la atención de pacientes pediátricos con problemas del corazón.

Recorrido

Durante la jornada, el presidente municipal de la capital del estado, Ángel Torres Culebro y la directora del DIF Tuxtla, Estephanie Frías, realizaron un recorrido por las instalaciones médicas para saludar y reconocer al equipo de especialistas que lleva a cabo las intervenciones quirúrgicas.

Esta jornada médica forma parte de una estrategia que busca brindar atención a menores que, en muchos casos, no cuentan con los recursos necesarios para acceder a cirugías de alta especialidad.

En este contexto, se destacó la labor del personal médico, cuya experiencia y compromiso permiten realizar procedimientos complejos que mejoran significativamente la calidad de vida de los pacientes.

Colaboraciones

La colaboración con organismos internacionales como Heart Care International ha permitido fortalecer las capacidades del sector salud en Chiapas, además de acercar tecnología y conocimiento especializado en cardiología pediátrica.

Asimismo, el voluntariado “Abrazando Vidas” ha jugado un papel fundamental en la organización y acompañamiento de las familias beneficiadas, consolidando una red de apoyo que va más allá del ámbito hospitalario.

Autoridades municipales reiteraron su compromiso de seguir impulsando acciones que contribuyan al bienestar de la niñez tuxtleca, especialmente en temas de salud.