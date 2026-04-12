Realizan jornada contra dengue y chikungunya

La Secretaría de Salud designó (SSA) al estado de Chiapas como sede nacional de la Primera Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue y Chikungunya 2026, la cual arrancó de manera simultánea en Tapachula y San Luis Potosí.

El mosquito aedes aegypti, principal transmisor del dengue y el chikungunya, que encuentra en el calor, la humedad y el agua acumulada el ambiente ideal para reproducirse, justo cuando la temporada de lluvias está por iniciar.

La elección del estado responde a sus características epidemiológicas: clima tropical, alta humedad, presencia de agua estancada y una constante movilidad poblacional, factores que incrementan el riesgo de propagación de enfermedades transmitidas por vector.

Acciones preventivas

De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de 2026 se han intensificado las acciones preventivas con resultados significativos.

Más de 113 mil viviendas han sido visitadas por brigadas de salud, se han eliminado 150 toneladas de posibles criaderos y se han tratado más de 678 mil recipientes.

Además, se han nebulizado más de cuatro mil hectáreas en distintas regiones.

Estas acciones han contribuido a una reducción del 70 por ciento en los casos de dengue en Chiapas, en línea con la tendencia a la baja reportada en diversas regiones del continente americano.

Sin embargo, las autoridades subrayaron que el combate al mosquito no depende únicamente de operativos institucionales, ya que el 80 por ciento de los criaderos se localiza dentro de los hogares.

Llamado a la población

Por ello, hicieron un llamado a la población a mantener medidas básicas como eliminar cualquier recipiente que acumule agua, lavar depósitos con frecuencia, instalar mosquiteros y utilizar repelente, en especial durante el amanecer y el atardecer.

Asimismo, exhortaron a la ciudadanía a acudir de inmediato a los servicios de salud ante síntomas como fiebre alta, dolor intenso de cabeza, molestias detrás de los ojos, dolores musculares o sarpullido, a fin de recibir atención oportuna y evitar complicaciones.