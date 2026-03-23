Realizan jornada de adopción de mascotas

Con éxito se realizó la Feria de Adopción de Mascotas de Tuxtla Gutiérrez, donde voluntarios y sociedad civil se unieron para buscar hogar a perros y gatos rescatados de situaciones de abandono.

El evento fue organizado por la Asociación Mejor Amigo Adopta y Ama, en las inmediaciones de Plaza Cristal en la capital chiapaneca, por la mañana del domingo junto a un equipo de voluntarios.

En el lugar, los aspirantes a adoptar conocieron a los animales, jugaron con ellos y en algunos casos iniciaron el proceso de adopción.

También se realizaron donaciones de medicinas, alimento y productos generales de asistencia para mascotas.

Redes sociales

La Asociación tiene cachorros, perros adultos, de tallas distintas, además de algunos gatos, todos rescatados y en ideales condiciones para ser adoptados, por lo que además de en esta feria pueden buscarlos en sus redes sociales para poder adoptar o donar.