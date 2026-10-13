Realizan Jornada de Ajedrez por la Paz

Con la asistencia de más de un centenar de ajedrecistas de la región, se realizó en el Centro Cultural El Carmen de San Cristóbal de Las Casas, la Jornada de Ajedrez por la Paz.

La presente es una iniciativa que promueve la convivencia, la inclusión y la prevención de la violencia mediante actividades que fortalecen los valores y la cultura de paz.

La actividad realizada el pasado domingo reunió a niñas, niños, jóvenes y adultos, con una participación de 104 jugadores, entre 76 participantes infantiles y juveniles y 28 jugadores de clase máster.

Durante cinco horas de convivencia se disputaron seis rondas de juego, hasta llegar a las partidas finales. Asimismo, se contó con el acompañamiento de madres y padres de familia, quienes respaldaron la participación de sus hijas e hijos.

El fiscal de Distrito Altos, Dr. Willian Hernández Ovando, reconoció la importancia de generar espacios de convivencia a través del deporte-ciencia y destacó la participación constante de San Cristóbal en las jornadas por la paz.