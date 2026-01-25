Realizan jornada de box comunitario en el norte

Durante la mañana de este sábado, alrededor de 50 participantes se unieron a la jornada de box comunitario realizado en el mercado de la Zona Norte de San Cristóbal de Las Casas, una región que en años pasados vivió varias escenas de violencia.

En entrevista, Amilcar Morales, quien coordina la Estrategia Nacional de Atención de las Causas en Chiapas, indicó que para el Gobierno Federal la zona es una prioridad. Indicó que el evento salió bien, aun cuando se podría mejorar en relación a la convocatoria.

El propósito principal, indicó el coordinador, es construir espacios libre de violencia para las infancias y juventudes, y vincularlos a actividades deportivas. Otro eje importante, señaló, es brindar empleo.

Disposición

Sostuvo que la propia administración del mercado tiene disposición en posibilitar este tipo de actividades, ya que en pasadas ocasiones ha colaborado con los gobiernos municipales y estatales. Sobre la relación que han tenido con los líderes de las colonias de la Zona Norte, el coordinador aceptó que tener una coordinación mucho más estrecha.

Como parte de la atención a las juventudes, el evento también contó con una jornada de vacunación y atención médica básica por parte del IMSS Bienestar. La idea, dijo, no es que la gente se acerque a ellos, sino que ellos se acerquen a la gente.