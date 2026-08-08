Realizan jornada de búsqueda en Coita

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas llevó a cabo una jornada de acciones de búsqueda en coordinación con el Colectivo Madres Buscadoras de Chiapas, en la localidad de Ocuilapa, municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas.
Durante la jornada se realizaron actividades de boletinaje, pega y difusión de fichas de búsqueda, así como entrevistas con habitantes, locatarios y comerciantes, con el objetivo de ampliar la búsqueda y obtener información que contribuya a la localización de personas desaparecidas y no localizadas.
Las acciones se desarrollaron en distintos puntos de la localidad, mediante recorridos a pie y labores de difusión en zonas de interés.
Participantes
En estas actividades participaron de manera coordinada la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Fiscalía Contra la Desaparición Forzada, Agencia de Investigación e Inteligencia (AIIM) del Estado de Chiapas y Región Centro, Policía Estatal Preventiva, Defensa, Guardia Nacional y el Colectivo Madres Buscadoras de Chiapas.
La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas refrenda su compromiso de fortalecer las acciones de búsqueda y trabajar de manera coordinada con las familias y colectivos, sumando esfuerzos para avanzar en la localización de las personas desaparecidas y no localizadas.