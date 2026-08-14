Realizan jornada de cirugía especializada

Del 7 al 9 de agosto, el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 “5 de mayo” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas realizó una jornada de cirugía articular en la que fueron atendidos 10 derechohabientes con distintos padecimientos de rodilla, entre ellos gonartrosis primaria bilateral, con predominio izquierdo, así como afectaciones de rodilla derecha y casos bilaterales.

Inytervenciones

Durante la jornada se realizaron procedimientos de reemplazo total de rodilla izquierda y derecha, de acuerdo con las condiciones y necesidades quirúrgicas de cada paciente. Este tipo de intervención permite atender casos de desgaste avanzado de la articulación que pueden limitar la movilidad y afectar la calidad de vida.

La directora del HGZ No. 2, doctora Rosalba Morales García, destacó que la realización de estos procedimientos fortalece el acceso a servicios de especialidad para la población derechohabiente y permite atender padecimientos que pueden limitar de manera importante las actividades cotidianas.

La doctora Morales García resaltó la participación coordinada del personal médico y de las diferentes áreas hospitalarias involucradas en la atención de las y los pacientes, desde la valoración y preparación quirúrgica hasta los cuidados posteriores al procedimiento.

Procedimiento

Explicó que la cirugía de reemplazo articular constituye una alternativa para pacientes con daño importante de la rodilla, particularmente cuando el padecimiento afecta su movilidad y calidad de vida. Cada caso es valorado de manera individual para determinar el procedimiento más adecuado.

Con este tipo de jornadas, el HGZ No. 2 fortalece su capacidad para brindar atención quirúrgica especializada y contribuye a disminuir el rezago en este tipo de procedimientos en beneficio de la población derechohabiente.

Compromiso

Una vez concluido el proceso de recuperación y rehabilitación, las y los pacientes podrán reincorporarse progresivamente a sus actividades habituales, de acuerdo con su evolución y las indicaciones del personal de salud.

El IMSS Chiapas refrenda su compromiso de brindar atención médica especializada y oportuna, con procedimientos que contribuyen a mejorar la movilidad, funcionalidad y calidad de vida de las y los derechohabientes.