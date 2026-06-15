Realizan jornada de conciencia ambiental

Entre música, talleres interactivos, emprendimientos sustentables y un llamado colectivo a cuidar el medio ambiente, se llevó a cabo el evento “Un Planeta, Una Voz” en la explanada del parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez, una jornada que reunió a familias, jóvenes, organizaciones ambientales y artistas locales con el objetivo de promover la conciencia ecológica y la participación ciudadana.

Cientos de asistentes recorrieron los distintos espacios instalados en el recinto, donde se ofrecieron talleres educativos enfocados en el cuidado del medio ambiente, la conservación de la biodiversidad y la importancia de las acciones cotidianas para reducir el impacto ambiental.

Participantes

El evento contó con la participación de instituciones y organizaciones, entre ellas el Conalep Plantel 312, el Jardín Botánico Doctor Faustino Miranda, así como integrantes de Rescate y Aventuras Chiapas (Raach).

Además de las actividades educativas, emprendedores locales instalaron stands para exhibir y comercializar productos, destacando el uso de materiales biodegradables.

La jornada también estuvo acompañada por presentaciones musicales que buscaron acercar a las nuevas generaciones al mensaje ambiental a través del arte.

Entre los artistas destacaron Max Tube, Alan Ibarra y Valdo Vinoz.

Acciones cotidianas

Durante la inauguración, la líder juvenil y activista chiapaneca, Yazmín Ramírez Espinoza, destacó que el compromiso ambiental debe construirse desde las acciones cotidianas.

Además, señaló que el evento marca el arranque de una campaña de reforestación que se desarrollará durante los próximos meses en distintas regiones de Chiapas.

Explicó que el objetivo no es únicamente sembrar árboles, sino impulsar una reforestación responsable mediante especies nativas que favorezcan la conservación de la flora y fauna local.

Descanso

Recordó que los efectos del cambio climático ya son perceptibles en la vida diaria, por lo que hizo un llamado a que la ciudadanía asuma un papel activo en la protección del entorno.

“Si fuimos parte del problema, también podemos ser parte de la solución”, afirmó.