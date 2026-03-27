Realizan jornada de endoscopia y laparoscopia

Con el objetivo de reducir el rezago quirúrgico y brindar atención de calidad a la población afiliada, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech) puso en marcha la “Jornada Quirúrgica de Endoscopia y Cirugía Laparoscópica” en la Clínica “Dr. Belisario Domínguez Palencia”, de Tapachula.

El director general del Isstech, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, destacó la importancia de este tipo de acciones, brindando y garantizando certeza médica a las y los derechohabientes de esta región del estado, logrando acortar los tiempos de espera y promoviendo una visión más humana y cercana a la gente, tal como lo ha solicitado el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Postura

“Con esta jornada queremos que nuestras y nuestros derechohabientes sepan que su salud es nuestra prioridad. Cada procedimiento que realizamos significa devolver tranquilidad y calidad de vida a las familias; seguiremos trabajando con compromiso y responsabilidad para ofrecer atención médica de excelencia en toda la región”, puntualizó Avendaño Bermúdez.

Asimismo, reconoció la labor y el compromiso del personal médico y de enfermería , quienes con su profesionalismo y dedicación hacen posible que estas jornadas se realicen con eficiencia y seguridad.