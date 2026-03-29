Realizan jornada de inclusión y conciencia

En el marco del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, el Sistema DIF de Tuxtla Gutiérrez llevó a cabo la “Feria y Rally Azul” en las canchas de básquetbol del parque Caña Hueca, una jornada recreativa y familiar con actividades gratuitas, bazar solidario y espacios de integración, beneficiando a niñas, niños y adultos dentro del espectro autista.

El evento tuvo el objetivo de fomentar la inclusión social y generar conciencia sobre el trastorno.

Desde las 9:00 de la mañana, familias completas se dieron cita en este espacio recreativo que ofreció actividades lúdicas, dinámicas familiares y un rally diseñado con base en terapias que se brindan a personas con autismo, creando así un ambiente de convivencia, aprendizaje y sensibilización.

La directora del DIF Tuxtla, Estephanie Frías Córdova, destacó que este evento surgió inicialmente como una actividad dirigida a niñas y niños del Centro de Terapia, Rehabilitación y Autismo Municipal; sin embargo, se amplió con la intención de abrirlo a toda la ciudadanía.

Explicó que la feria fue concebida como un punto de encuentro incluyente, donde no solo participan menores, sino también adolescentes y adultos, permitiendo que las familias convivan y comprendan mejor las condiciones del espectro autista.

“Lo que queremos es una inclusión real; que todas las personas se sientan bienvenidas, que convivan y conozcan más sobre el autismo en un entorno familiar y accesible”, señaló.

Uno de los elementos más significativos de la jornada fue la instalación de un bazar, en el que madres de familia de niñas y niños con autismo ofrecieron diversos productos.

Esta actividad no solo permitió visibilizar su trabajo, sino también generar ingresos para cubrir gastos relacionados con terapias, medicamentos y necesidades básicas.

Actualmente, el Centro de Terapia, Rehabilitación y Autismo Municipal atiende a aproximadamente 500 menores que reciben distintos tipos de terapias.

Además, el alcance del centro ha crecido significativamente, recibiendo incluso a pacientes provenientes de otras regiones de Chiapas y de estados como Oaxaca y Tabasco.

Por otro lado, enfatizó en que uno de los principales retos es generar espacios para adultos con autismo, un sector que, dijo, ha sido históricamente invisibilizado.

La directora afirmó que este tipo de eventos buscan romper barreras sociales y construir una ciudad más incluyente, donde todas las personas, sin importar su condición, tengan oportunidades de desarrollo y participación.