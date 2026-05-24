Realizan jornada de limpieza en espacios públicos

En las colonias Los Limones, Las Flores y El Paraje, el Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedurbe), en coordinación con la Universidad del Soconusco, realizó la actividad “Apoyo a la Comunidad”, consistente en la limpieza de espacios públicos.

El jefe del Departamento de Residuos Sólidos Municipal, Javier Ochoa Gordillo, expuso que siguiendo las indicaciones del alcalde Yamil Melgar Bravo y del titular de la Sedurbe, Juan Carlos Antonio Gallegos, se trabajó de manera coordinada con estudiantes y personal docente de la carrera de Médico Cirujano de la Universidad del Soconusco, impulsando acciones orientadas al cuidado del medio ambiente y la buena salud pública.

Participación social

Asimismo, agradecido la participación de los ciudadanos de los fraccionamientos Los Limones y El Paraje, que se sumaron a esta jornada de limpieza, destacando la importancia de fomentar entre las nuevas generaciones la participación social y el compromiso con el entorno, fortaleciendo una cultura de responsabilidad ambiental y trabajo comunitario.