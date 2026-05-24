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ChiapasMirador 4

Realizan jornada de limpieza en espacios públicos

Mayo 24 del 2026
Impulsan acciones orientadas al cuidado del medio ambiente. Cortesía
Impulsan acciones orientadas al cuidado del medio ambiente. Cortesía

En las colonias Los Limones, Las Flores y El Paraje, el Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedurbe), en coordinación con la Universidad del Soconusco, realizó la actividad “Apoyo a la Comunidad”, consistente en la limpieza de espacios públicos.

El jefe del Departamento de Residuos Sólidos Municipal, Javier Ochoa Gordillo, expuso que siguiendo las indicaciones del alcalde Yamil Melgar Bravo y del titular de la Sedurbe, Juan Carlos Antonio Gallegos, se trabajó de manera coordinada con estudiantes y personal docente de la carrera de Médico Cirujano de la Universidad del Soconusco, impulsando acciones orientadas al cuidado del medio ambiente y la buena salud pública.

Participación social

Asimismo, agradecido la participación de los ciudadanos de los fraccionamientos Los Limones y El Paraje, que se sumaron a esta jornada de limpieza, destacando la importancia de fomentar entre las nuevas generaciones la participación social y el compromiso con el entorno, fortaleciendo una cultura de responsabilidad ambiental y trabajo comunitario.

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