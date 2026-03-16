Realizan jornada de mejoras al Museo

Se llevó a cabo una jornada más en rescate del Museo de la Ciudad, que junto a capitalinos hacen varios trabajos de mejora al inmueble.

Los colectivos del Museo de la Ciudad realizaron trabajos diversos, por ejemplo, mediante la llamada Brigada Cultural se busca la limpieza de libros, la Brigada de Infraestructura rehabilitó gran parte de las bodegas para la colección y la zona de terraza.

Reapertura

Lo mismo pasó con Brigadas de Jardinería, Rescate, Mantenimiento, entre otras que se preparan para la pronta reapertura total del inmueble en la capital del estado.

Es pertinente mencionar que, estas acciones buscan posicionar al Museo de la Ciudad como un recinto abierto y participativo, pues la construcción desde la comunidad fortalece la identidad.