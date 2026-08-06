Realizan Jornada de Prevención Social

Con la instalación de módulos informativos para brindar atención directa en temas de prevención del delito, violencia de género, adicciones, extorsión y cultura de la denuncia, se realizó este miércoles en el centro de San Cristóbal de Las Casas, la Jornada Integral de Prevención Social.

Se contó con la participación de la Guardia Nacional, Fiscalía de Distrito Altos, Policía Municipal, Centra, Sistema de Emergencias 911, Coordinación de Prevención del Delito y la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Extorsión, entre otras instancias.

Durante la jornada, se reafirmó la importancia del trabajo interinstitucional como una herramienta fundamental para acercar a la ciudadanía servicios de orientación, información y atención preventiva.

Descanso

Las actividades permitieron brindar asesoría especializada y material informativo, tanto a la ciudadanía en general como a los turistas nacionales e internacionales que se congregaron en el corazón de esta ciudad.

Las instituciones participantes coincidieron “que la prevención es una responsabilidad compartida que requiere la suma de esfuerzos entre autoridades y sociedad, para construir entornos más seguros y promover el bienestar de las familias”.