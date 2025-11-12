Realizan Jornada de Saberes y Prácticas Comunitarias

En los espacios de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) Yajalón se realizó la Jornada de Saberes y Prácticas Comunitarias, actividad que reafirma el compromiso de la universidad con una educación pertinente, contextualizada e intercultural.

El encuentro fue inaugurado por el rector de la universidad, Javier López Sánchez, quien invitó a la comunidad universitaria a reflexionar sobre los valores que sustentan una sociedad ética y solidaria.

En su intervención resaltó la importancia del principio del Lekil Kuxlejal –la vida plena, el equilibrio y el Buen Vivir– como base para construir un futuro más justo y sostenible.

Bajo la coordinación de la maestra Andrea Espinoza y un dedicado equipo docente y administrativo, la jornada se convirtió en un espacio de diálogo, intercambio y celebración de la diversidad cultural.

Proyectos sustentables

Estudiantes de las licenciaturas en Derecho Intercultural, Lengua y Cultura, y Desarrollo Sustentable presentaron proyectos académicos vinculados a la realidad socioambiental de la región, acompañados por una muestra gastronómica, presentaciones artísticas y culturales, y una exhibición de saberes comunitarios que cerró con mensajes de paz y esperanza.