Realizan jornada de safenectomía

En las instalaciones del Hospital Básico Comunitario de Las Rosas se realizó este fin de semana la Segunda Jornada de Safenectomía, resultado de la estrecha coordinación entre el IMSS Bienestar y el sector salud en la región.

Durante la jornada realizada este fin de semana se brindaron atenciones médicas y procedimientos quirúrgicos especializados, beneficiando a personas que por diversos motivos no habían podido acceder a este tipo de servicios.

Los pacientes expresaron su agradecimiento a Sofía Carlo Águila, coordinadora estatal del IMSS Bienestar en Chiapas, entre otras autoridades por su apoyo.

Labor conjunta

Al final de las actividades destacaron la labor conjunta entre las autoridades municipales y de salud, reafirmando su compromiso con el bienestar y la atención médica oportuna para todas y todos los pinoltecos.

Cabe señalar que la safenectomía es una cirugía enfocada en eliminar la vena safena dañada, como tratamiento para várices y mejorar la circulación de las venas.