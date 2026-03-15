Realizan jornada Marea Preventiva en Pijijiapan

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Subsecretaría de Seguridad del Pueblo, en coordinación con la Guardia Estatal Preventiva y autoridades de la Secretaría de Salud (SSA), Protección Civil (PC) Municipal y el Ayuntamiento, llevaron a cabo la Jornada Estatal de Limpieza de Playas “Marea Preventiva” en la playa El Zapotal, en el municipio de Pijijiapan.

Extraen material nocivo

Como parte de esta jornada de prevención, se realizaron recorridos de seguridad permanentes en diferentes puntos del lugar; se puso en marcha la limpieza de la playa, logrando liberar este espacio natural de todo tipo de material nocivo para la fauna y los visitantes locales, nacionales e internacionales que visitan este punto turístico.

En esta Nueva ERA, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) refrenda su compromiso puntual de seguir trabajando de manera coordinada y permanente en acciones de seguridad, para brindar al turismo que visita Chiapas una experiencia extraordinaria, se indicó en un informe.