Realizan jornada para fortalecer salud bucal

Niñas y niños participaron en una jornada de promoción de derechos y salud bucal, donde además de recibir información sobre sus garantías fundamentales, aprendieron de manera práctica técnicas de higiene dental y elaboraron pasta dental como parte de las actividades.

La jornada fue organizada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) San Cristóbal de Las Casas, en coordinación con la organización Melel Xojobal.

Lo anterior, con el propósito de fortalecer el conocimiento de los derechos de la infancia y fomentar hábitos preventivos para el cuidado de la salud.

Durante las actividades, los asistentes conocieron la importancia del cepillado correcto, la prevención de enfermedades bucales y la higiene diaria, mediante dinámicas diseñadas para facilitar el aprendizaje de forma participativa.

De acuerdo con las autoridades, este tipo de acciones buscan acercar información sobre los derechos de la niñez y promover entornos que favorezcan su desarrollo integral, al tiempo que impulsan la prevención de problemas de salud desde edades tempranas.