Realizan Jornada por la Paz en Tonalá

Como parte de la estrategia “Prevenir para el Buen Vivir”, impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para atender las causas que generan violencia y fortalecer la paz social en las regiones, la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce Rodríguez Ovando, participó en la Jornada por la Paz, realizada en el municipio de Tonalá.

La actividad reunió a diversas instituciones del Gobierno del Estado con el propósito de acercar servicios, orientación, capacitación e información directa a la población, priorizando la prevención de las violencias, con énfasis en la violencia contra las mujeres, así como el fortalecimiento del bienestar comunitario.

Durante la jornada, la titular de la Secretaría General de Gobierno y Mediación (SGGyM) destacó la importancia de mantener presencia institucional en territorio y promover espacios de diálogo con la ciudadanía, a fin de fortalecer la confianza entre las comunidades y dependencias responsables de atender sus necesidades.

En este esfuerzo participaron instituciones como el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech), la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), la Secretaría de Educación, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), así como la Fiscalía General del Estado (FGE), que acercaron información, asesoría y servicios vinculados con sus ámbitos de atención.

La jornada incluyó orientación sobre prevención de violencia contra las mujeres, información en materia de seguridad, acciones de salud como vacunación y entrega de medicamentos, cortes de cabello gratuitos, así como difusión de opciones de capacitación en áreas productivas y culinarias, con el objetivo de fortalecer habilidades, autonomía y oportunidades para la población.

Asimismo, se contó con la participación de instituciones vinculadas al deporte, así como movilidad y transporte, ampliando el alcance de la jornada hacia temas que inciden en la vida cotidiana de las familias y en la construcción de entornos más seguros, informados y participativos.