Realizan Jornada por la Paz y acto cívico en Teopisca

Con un mensaje de paz, niñas y niños del nivel preescolar, acompañados por docentes, madres y padres de familia, desfilaron este sábado por las calles de Teopisca, en el marco de las actividades conmemorativas por el Día de la Independencia de México.

La Jornada por la Paz tuvo como propósito fortalecer entre las nuevas generaciones valores como la paz, el respeto, la solidaridad, la convivencia y la identidad nacional.

Las autoridades agradecieron la participación de las instituciones, autoridades educativas, docentes, madres y padres de familia, así como de las niñas y niños que hicieron posible esta jornada.

Las actividades se desarrollaron en el parque Central de Teopisca, y posteriormente el desfile cívico con la entusiasta participación de las niñas y niños.

Entre los participantes estuvieron: Carla Rivera Maldonado, de la Fiscalía General del Estado (FGE), Distrito Altos; Fani Castellanos Pinto, de la Delegación de Gobierno de Las Margaritas; Francisco Maldonado Cruz, de la Fiscalía de Inmigrantes; Renau Martínez López, fiscal del Ministerio Público (MP) de Teopisca; Martha Estela Escandón Torres, enlace de la Mesa de Paz y la autoridad municipal, por citar algunas.