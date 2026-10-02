Realizan jornada quirúrgica oftalmológica en la UMAA

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas llevó a cabo una jornada quirúrgica oftalmológica del 22 al 24 de septiembre, en el Centro de Excelencia Oftalmológica de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), en Tuxtla Gutiérrez, para brindar atención especializada a población derechohabiente que requería procedimientos de catarata y retina.

Durante los tres días de actividades se realizaron cirugías a 148 pacientes: 136 de catarata y 12 procedimientos de retina. El primer día fueron atendidos pacientes provenientes de Tuxtla Gutiérrez, mientras que durante el segundo y tercer día acudieron pacientes de Tapachula.

El coordinador clínico de la UMAA, Saraín Monjaraz Rodríguez, explicó que este tipo de jornadas permite atender de manera programada a un mayor número de pacientes que requieren procedimientos oftalmológicos, aprovechando la capacidad instalada, el equipamiento especializado y la experiencia del personal médico.

“Estas jornadas representan una oportunidad para atender a nuestros pacientes de manera oportuna y resolver padecimientos que pueden afectar de forma importante su visión. Cada procedimiento realizado significa para el paciente la posibilidad de recuperar o mejorar su capacidad visual y, con ello, desarrollar sus actividades cotidianas con mayor autonomía”, señaló.

El especialista destacó que la cirugía de catarata es uno de los procedimientos oftalmológicos que puede contribuir de manera importante a mejorar la visión, particularmente cuando la opacidad del cristalino comienza a limitar actividades como leer, caminar, trabajar o desenvolverse de manera independiente.

Intervenciones específicas

Asimismo, los procedimientos de retina permiten atender padecimientos que requieren intervención específica para preservar o mejorar la función visual, mediante técnicas quirúrgicas realizadas por personal capacitado y con apoyo de infraestructura especializada.