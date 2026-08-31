Realizan jornada recreativa en Tuxtla

Desde temprano, este domingo 30 de agosto, la Avenida Central de Tuxtla Gutiérrez cambió por unas horas su ritmo habitual. Familias, jóvenes, emprendedores y personas acompañadas de sus mascotas participaron en “Tuxtla Recreativa”, una jornada que convirtió a la ciudad en un espacio para caminar, correr, pedalear y disfrutar de actividades culturales y deportivas.

La jornada organizada por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez se desarrolló de 07:00 a 11:00 de la mañana, con un circuito que conectó el parque Central, el parque de la Marimba y el parque de la Juventud.

La convocatoria contempló actividades deportivas, culturales, recreativas y servicios para mascotas.

A lo largo del circuito se realizaron actividades como zumba, voleibol, básquetbol 3x3 y una carrera, además de dinámicas destinadas a promover la activación física.

También se contempló una sesión especial de Neon Party Zumba Fitness, con seis instructores y una propuesta abierta a personas de distintas edades.

Entre música, arte y emprendimiento

En el recorrido también hubo espacio para quienes prefirieron disfrutar el domingo con una propuesta cultural.

La marimba en vivo puso el toque tradicional a la jornada, mientras que emprendedores instalaron sus bazares para ofrecer productos locales.

En el parque de la Marimba se desarrolló además el Mercadito de las Artes, con exhibición y venta de obras creadas por artistas locales, así como talleres y música en vivo.

El encuentro buscó acercar el arte a las familias y, al mismo tiempo, abrir un espacio para apoyar a creadores de la ciudad.

Entre puestos, colores y piezas artísticas, el parque se convirtió en una extensión de la jornada recreativa, donde la cultura compartió espacio con el deporte y la convivencia.

Un domingo también para las mascotas

El Chucho Móvil ofreció servicios para mascotas, entre ellos vacunación antirrábica y desparasitación, una alternativa que permitió a las familias aprovechar el paseo para atender también la salud de sus perros.

La presencia de las mascotas fue parte de la propuesta pet friendly del encuentro, que invitó a la ciudadanía a acudir con sus animales y disfrutar juntos de los espacios públicos.

Aprender mientras se juega

La jornada también incorporó actividades relacionadas con la educación y la prevención.

En distintos puntos se instalaron dinámicas de educación vial, prevención del delito, huertos urbanos y actividades de Protección Civil, además de propuestas relacionadas con el cuidado del agua.

La intención fue que el espacio público no solamente funcionara como escenario para hacer ejercicio, sino también como un lugar para aprender, convivir y acercar servicios a las familias.