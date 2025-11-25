Realizan jornadas de consultas médicas gratuitas

Inició este lunes en San Cristóbal de Las Casas, la jornada de consultas médicas gratuitas, donde las Unidades Médicas de Atención Comunitaria de la Secretaría de Salud de Chiapas brindarán servicios a la población del 24 al 28 del mes de noviembre.

En la inauguración realizada en los espacios del DIF Municipal, las autoridades invitaron a la población a acudir desde las 7:00 de la mañana para obtener una de las 70 fichas disponibles diariamente.

La coordinadora de la Unidad Médica de Atención Comunitaria, Lizeth Guadalupe Clemente Montesinos, reiteró que los servicios están abiertos a toda la población y orientados a la prevención como primer paso hacia una salud digna.

Servicios

Entre los servicios que se brindan están: medicina general, laboratorio, densitometría ósea, optometría, mastografía, farmacia, electrocardiogramas, ultrasonidos, rayos X, salud mental, salud dental y corte de cabello.

Subrayó que estas acciones fortalecen el compromiso institucional con la prevención y el acceso a la salud para todas las familias de San Cristóbal.

Se dio a conocer que esta jornada representa un esfuerzo en conjunto entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de San Cristóbal para acercar atención médica digna y gratuita.

Agradeció a la Secretaría de Salud y al personal del DIF, así como a médicos, enfermeras y colaboradores, por su labor en beneficio de la ciudadanía.

Finalmente, las autoridades invitaron a las y los habitantes a aprovechar esta oportunidad y recibir atención en las distintas especialidades disponibles durante los días de la jornada.