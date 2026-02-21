Realizan jornadas de justicia para Samir Flores

Con actos de protesta realizados en los Caracoles ubicados en Oventik, Morelia, La Garrucha y La Realidad, cientos de bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), participaron en las llamadas Jornadas Nacionales e Internacionales Justicia para Samir y autodeterminación para los pueblos, que tendrán lugar del 19 al 22 de este mes en diferentes partes de México y de otros países.

En un video difundido por el EZLN con imágenes de los actos efectuados durante la madrugada en los Caracoles mencionados, se observa a cientos de zapatistas con velas y pancartas alusivas a Samir, asesinado el 20 de febrero de 2019, afuera de su casa en Morelos.

Las jornadas fueron convocadas por el EZLN, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala y el Congreso Nacional Indígena.

“La vida y la sangre del compañero Samir no fue en vano”, corearon los manifestantes. “Vivan los pueblos que defienden a la madre tierra”, “viva el compañero Samir”, “vivan los pueblos que resisten en México y el mundo”, “viva el Congreso Nacional Indígena”, agregaron.

“Samir entregó su sangre y su vida por defender la madre tierra”, “el ejemplo del compañero Samir sigue y sigue”, “con la sangre y la vida del compañero Samir, se detuvo una tormenta para nosotros”, “es tiempo de resistencia y rebeldía para los que luchan y los que no se organizan ni luchan, ¿entonces qué?”, expresaron.

Los zapatistas reiteraron que “estamos aquí para recordar el cruel asesinato del compañero Samir y los malos gobiernos los han dejado impune porque hasta la fecha no hay justicia.