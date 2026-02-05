Realizan Jornadas de la Paz “Juntos al Tequio”

Con la participación autoridades de las tres órdenes de gobierno y la intervención de Viviana Castillo Hernández, secretaria técnica de la mesa dependiente de la Secretaría de gobernación, dieron inicio en San Cristóbal a las Jornadas de la Paz “Juntos al Tequio”.

Estas jornadas comenzaron en la Unidad Deportiva Fátima y consisten en acciones de colaboración para la recuperación de espacios públicos y comunitarios, en las que participan los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

En la Región 8, a la que pertenece San Cristóbal de Las Casas, se llevarán a cabo 44 jornadas de este tipo, iniciando en esta ciudad, una de las 13 regiones de paz en que se encuentra dividido el estado de Chiapas.

Participan también el Consejo de Seguridad, Policía Municipal, Tránsito, Coordinación del Deporte, Ecología y Limpia Municipal de San Cristóbal de Las Casas, en coordinación con elementos de la Policía Estatal, Protección Civil del Estado y la Sedena, quienes realizaron labores de chaporreo y limpieza en el inmueble deportivo.