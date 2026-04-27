Realizan kermés en beneficio del Seminario

La parroquia de San Agustín de Hipona, en Teopisca, fue sede de la kermés a beneficio del Seminario San José Obrero, ubicado en Amatenango del Valle, perteneciente a la diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

Los organizadores destacaron las actividades que se realizaron, como la música en vivo, danzas culturales, además de los deliciosos antojitos, rifas y sorpresas que se llevaron a cabo para celebrar a los niños y pasar momentos de espiritualidad.

Las actividades dieron inicio a las 08:00 horas, con un festival cultural de bailables a cargo de la pastoral juvenil, así como la presentación de la orquesta y coro por La Paz de San Cristóbal de Las Casas.

Participó también una saxofonista y en el cierre de las actividades se presentó la Banda Sureña de la ciudad de Teopisca, por citar solo algunas de las muchas actividades que se desarrollaron.

La diócesis de San Cristóbal de Las Casas, que preside el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, agradeció a quienes formaron parte de esta experiencia llena de alegría, cultura y fe para toda la familia.