Realizan limpieza de playas en la Costa

Autoridades estatales y municipales de los municipios costeros, emprendieron la campaña Marea Preventiva mediante la cual se realiza la limpieza de playas, con la finalidad de estar preparados para las vacaciones de fin de año.

Desde Arriaga hasta la desembocadura del río Suchiate, este viernes iniciaron las acciones con la participación de personal de Protección Civil, Medio Ambiente e Historia Natural, Seguridad Pública del Estado, Sistema DIF y los Ayuntamientos municipales.

“El proyecto consiste en la limpieza para la reducción de riesgos en las playas de la entidad, con el objetivo de recibir a los visitantes con playas en óptimas condiciones para la temporada vacacional Guadalupe-Reyes”, precisaron.

Desechos

Y es que en las playas se puede encontrar desde hojas, hasta troncos de árboles, materiales PET y muchos objetos contaminantes, mismos que son retirados.

A esas acciones se han sumado hasta el momento los municipios de Arriaga, Tonalá, Mapastepec y Tapachula, según ha informado la Secretaría de Protección Civil estatal, que encabeza la campaña.

En Mapastepec, el alcalde Amando Espinosa Cruz, explicó que en las zonas de Pampa Honda y Barrita de Pajón, se realiza la limpieza y reducción de riesgos, con lo que se garantiza que los visitantes cuenten con condiciones de seguridad adecuadas durante la temporada vacacional.

A su vez, en Tapachula el operativo de limpieza abarca desde San Benito y Puerto Madero, hasta Playa Linda y la barra de Cahoacán.