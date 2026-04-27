Realizan limpieza en áreas de la ciudad

Ante la llegada de las primeras lluvias en San Cristóbal de Las Casas, se realizó este domingo las labores de limpieza en diversas zonas de la ciudad, a fin de recoger los residuos arrastrados por las precipitaciones en distintos puntos.

Las acciones que estuvieron a cargo de personal de limpia se llevaron a cabo en zonas como el fraccionamiento Real del Monte, San Pablo, Cerrada Primero de Marzo, así como en los barrios de La Isla y Cuxtitali.

Las cuadrillas de limpieza realizaron la recolección de desechos con el objetivo de mantener entornos más ordenados y saludables para la población.

Durante esta actividad se reiteró el llamado a la población a colaborar en el cuidado de los espacios públicos, ya que mantener limpia la ciudad es una tarea compartida.