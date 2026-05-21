Realizan limpieza en la zona norte

La Coordinación General de Barrios, Colonias y Fraccionamientos de la Zona Norte de San Cristóbal de Las Casas, realizó jornadas de limpieza en diversas colonias de esta zona de la ciudad, con el objetivo de prevenir afectaciones durante la próxima temporada de lluvias.

En las labores de limpieza participaron mujeres y hombres para dejar libre de basura las calles, parques y áreas verdes.

Los trabajos se llevaron a cabo en las colonias: Nueva Hermosa, Anexo El Edén, Macedonia, Nuevo Amanecer, Miguel Hidalgo, La Represa, Pozo de Jacob, Nueva Maravilla, Molino La Isla, Camino Viejo, Damasco, Sonora, Segunda Jerusalén, San Rafael, Orquídea, así como en los fraccionamientos La Hormiga y Las Gardenias, entre otras.

Acciones preventivas

Estas acciones buscan evitar que la acumulación de basura provoque taponamientos en alcantarillas y drenes que puedan derivar en inundaciones.

Cabe destacar la participación activa de las y los ciudadanos que se sumaron a estas jornadas, gracias al trabajo coordinado con los representantes vecinales y el presidente de la Coordinación General de Colonias de la Zona Norte, Julio César Gómez López, fortaleciendo así las acciones preventivas en beneficio de la población.

Los representantes y coordinadores de colonias agradecieron el respaldo de la Dirección de Limpia Municipal, por el apoyo brindado mediante el envío de camiones recolectores que permitieron trasladar los residuos recolectados durante las jornadas.