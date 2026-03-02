Realizan limpieza para proteger humedales

Este fin de semana iniciaron los trabajos de limpieza de lirio acuático en el manantial de La Kisst para proteger los humedales.

La brigada de ecología realizó el retiro de lirio acuático como parte de la estrategia permanente de restauración y conservación de los humedales del municipio.

La bióloga Jade Biniza Cantú Luna explicó que el lirio acuático es una especie invasora que se reproduce con rapidez y cubre la superficie del agua, impidiendo el paso de la luz solar y reduciendo el oxígeno disponible, lo que afecta a la fauna, altera el equilibrio ecológico y pone en riesgo los servicios ambientales que brindan estos ecosistemas.

Con estas acciones, se reafirma el compromiso con la protección del medio ambiente, la conservación de la biodiversidad y la garantía del derecho de todas y todos a vivir en un entorno sano y sustentable.