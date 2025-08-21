Realizan limpieza y fumigación del panteón municipal de Tonalá

Con el propósito de que las instalaciones del panteón municipal de Tonalá se encuentren limpias e higiénicas y con una buena imagen, familiares de los difuntos realizaron la limpieza de este predio.

Aunado a ello y para que la ciudadanía se sienta segura, se llevó a cabo la fumigación para acabar con mosquitos que proliferan el dengue.

Otras acciones

Se informó que estas acciones incluyen recolección de basura, deshierbe y retiro de escombros, contribuyendo al cuidado de un lugar de importancia histórica y emocional para las familias tonaltecas.

De esta manera dijeron que mantener limpias las instalaciones del panteón es un compromiso de todos y con ello pidieron seguir trabajando por el mejoramiento de los espacios públicos.