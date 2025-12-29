Realizan llamada falsa a instituciones

La Dirección de Protección Civil de San Cristóbal de Las Casas alertó a la población a no hacer caso a publicaciones de falsos auxilios o llamadas de broma en el Día de los Santos Inocentes, ya que este domingo 28 de diciembre se reportó “un supuesto derrumbe en las Grutas de Rancho Nuevo”.

Irresponsabilidades

El Día de los Inocentes es común realizar bromas, pero hacerlo a los servicios de emergencia es irresponsable, se informó.

Protección Civil alertó en un comunicado que era falsa la versión sobre un supuesto derrumbe en las Grutas de Rancho Nuevo que circuló en redes sociales este 28 de diciembre, la cual aparentemente se trató de una “broma” con motivo del Día de los Santos Inocentes.

La autoridad explicó que dicha alarma pudo haberse emitido por esta fecha, en la que suelen difundirse bromas o información engañosa; sin embargo, aclararon que no se registró ningún incidente y que el centro turístico operaba con total normalidad.

Llamado

Exhortó a la ciudadanía a evitar este tipo de publicaciones, ya que generan alarma innecesaria y ponen en riesgo la integridad de la población al distraer recursos destinados a la atención de emergencias reales.

Se pidió a la ciudadanía usar los servicios de emergencia con responsabilidad, especialmente en fechas simbólicas como el Día de los Inocentes.