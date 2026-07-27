Realizan mejoramiento genético del ganado local

El titular de la Secretaría del Campo (Secam), Marco Antonio Barba Arrocha, confirmó que se está ejecutando en Chiapas la renovación y mejoramiento genético del ganado.

Explicó que es un trabajo en realidad permanente, pero que recientemente diversos municipios se han comprometido con este tema prioritario.

Dijo que, por ejemplo, junto al Ayuntamiento de Reforma y representantes del sector ganadero, acordaron reforzar las acciones de sanidad animal, impulsar el mejoramiento genético del hato y respaldar la Expo Ganadera 2026, que se realizará del 8 al 12 de octubre.

Como parte de los acuerdos, se realizará el barrido sanitario del ganado mediante pruebas de tuberculosis bovina y brucelosis, con el propósito de fortalecer la sanidad pecuaria, mejorar la inocuidad de la carne y la leche, y ofrecer mayores garantías a los consumidores.

Respaldo institucional

También se confirmó el respaldo institucional a la Expo Ganadera de Reforma, donde se prevé la entrega de apoyos para productores, entre ellos sementales, además de gestionar maquinaria e insumos agropecuarios mediante mesas de trabajo entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento y las organizaciones ganaderas.

Margarito Busto Ramón afirmó que la coordinación con la Secretaría del Campo (Secam) permitirá fortalecer el patrimonio pecuario del municipio mediante acciones de mejoramiento genético y reconoció el respaldo del Gobierno del Estado a los productores.