Realizan “Mentes en Sinergia, Expresar para Sanar”

En las instalaciones del Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez se llevó a cabo el evento denominado “Mentes en Sinergia, Expresar para Sanar”, una actividad que mediante el arte y la expresión busca sumar en la prevención del suicidio.

Generar conciencia

En el marco del evento también se presentó el psiquiatra Daniel Sarabia Pérez, quien expuso las concepciones médicas y sociales sobre el fenómeno del suicidio.

Destacó la participación de Yolanda Velasco, estudiante de medicina, quien coordinó diversas actividades para generar conciencia sobre este fenómeno y su dimensión social.

Propósito

Por su parte, Héctor Lazos y María Fernanda Rincón, miembros de La Asociación Asimed, explicaron que el evento busca generar mecanismos de expresión para prevenir el suicidio.

La asociación dijo que se mezcla la acción médica y la diversidad, que entrelaza la salud, arte, cultura y educación.

Finalmente se realizó un taller de arte para expresar el tema del suicidio y un conversatorio con estudiantes de medicina, además de actividades artísticas.