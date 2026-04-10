Realizan movilización en la ciudad

Integrantes de la Fundación Karla Velasco Familias Víctimas de Feminicidio, Homicidio y Desaparición realizaron una movilización en la capital chiapaneca, exigiendo justicia y búsqueda inmediata por parte de las autoridades ante los diversos casos.

La movilización partió del Puente de Colores y avanzó por el bulevar principal hasta la sede del gobierno estatal, en el parque Central.

La presidenta de la organización, Maricruz Velasco Nájera, explicó que la marcha responde a la necesidad de visibilizar los casos de desaparición en el estado, así como acompañar a nuevas familias que se han sumado recientemente al colectivo.

Objetivos

Indicó que uno de los principales objetivos es exigir a las autoridades la realización de búsquedas en vida y en campo, además de mantener informadas a las familias sobre los avances en las investigaciones.

Activismo

Destacó que, tras la integración de estas familias, se logró una primera apertura institucional que permitió establecer fechas para iniciar acciones de búsqueda.

En ese proceso, la fundación acompañará de manera directa a los afectados.

En el ámbito personal, la activista recordó que su lucha comenzó hace ocho años, tras el asesinato de su hija el 4 de julio de 2018.

Un año después fundó la organización en su memoria, convirtiendo su duelo en una causa colectiva.

Desde entonces, han trabajado en temas relacionados con feminicidio, desaparición, violencia sexual, violencia familiar y desplazamiento forzado.