Realizan normalistas campaña de limpieza

Noviembre 09 del 2025
Limpiar es una forma de agradecer lo que tenemos, aseguran. Cortesía
Estudiantes de la Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek” realizaron este fin de semana una campaña de limpieza que denominaron: “Mantener limpio es una forma de agradecer lo que tenemos”.

El grupo de normalistas, hombres y mujeres estuvieron trabajando en el parque de la colonia “Bosques del Pedregal”, en la zona Norte de San Cristóbal de Las Casas.

Recorrieron las áreas verdes y el parque, recolectando los desechos sólidos y toda la basura, la cual se encontraba acumulada en el lugar.

Limpian parques

Con esta campaña ecológica se busca promover la limpieza y el mantenimiento de nuestros parques, indicaron.

Al realizar esta acción, dieron a conocer, se destaca la importancia de cuidar nuestro entorno natural. “Con estas actividades reafirmamos nuestro compromiso con el medio ambiente y con nuestra comunidad”, dijeron los futuros maestros.

“Cada espacio limpio habla del compromiso y la responsabilidad de quienes lo cuidan y de la importancia de mantener limpios nuestros parques, calles y jardines”, agregaron.

