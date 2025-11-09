Realizan normalistas campaña de limpieza

Estudiantes de la Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek” realizaron este fin de semana una campaña de limpieza que denominaron: “Mantener limpio es una forma de agradecer lo que tenemos”.

El grupo de normalistas, hombres y mujeres estuvieron trabajando en el parque de la colonia “Bosques del Pedregal”, en la zona Norte de San Cristóbal de Las Casas.

Recorrieron las áreas verdes y el parque, recolectando los desechos sólidos y toda la basura, la cual se encontraba acumulada en el lugar.

Limpian parques

Con esta campaña ecológica se busca promover la limpieza y el mantenimiento de nuestros parques, indicaron.

Al realizar esta acción, dieron a conocer, se destaca la importancia de cuidar nuestro entorno natural. “Con estas actividades reafirmamos nuestro compromiso con el medio ambiente y con nuestra comunidad”, dijeron los futuros maestros.

“Cada espacio limpio habla del compromiso y la responsabilidad de quienes lo cuidan y de la importancia de mantener limpios nuestros parques, calles y jardines”, agregaron.