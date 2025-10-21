Realizan novedosa investigación en España

Adriana Gen Jiménez y Nancy Martínez López, estudiantes del doctorado en Ciencia de los Alimentos y Biotecnología del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, realizan una estancia de investigación en la Universidad de Salamanca, España, desarrollando una investigación que aportará conocimiento clave para el desarrollo de biofertilizantes de nueva generación.

Bajo la asesoría del investigador José David Flores Félix, refuerzan su proyecto, un análisis centrado en la expresión génica de bacterias promotoras del crecimiento vegetal y en la evaluación de genes involucrados en el desarrollo de las plantas y la biosíntesis de compuestos bioactivos.

Estas investigaciones se realizan en cultivos de alto interés para el estado de Chiapas, como el chile habanero y el tomate, que han sido inoculados con nuevas especies bacterianas aisladas de nódulos de plantas y ambientes extremófilos.

Los resultados permitirán comprender los mecanismos moleculares y funcionales mediante los cuales las bacterias nativas contribuyen al crecimiento y la productividad vegetal.

El director del Tecnológico de Tuxtla, José Manuel Rosado Pérez, indicó que esta estancia académica fortalece la cooperación internacional con la Universidad de Salamanca, una de las instituciones con mayor prestigio y tradición científica en Europa.

“A través de este tipo de colaboraciones, el Tecnológico impulsa la formación integral y de alto nivel de sus estudiantes de posgrado, consolidando una red de investigación que promueve la innovación biotecnológica para el bienestar del sector agroalimentario”.

Este esfuerzo refleja el compromiso institucional con la ciencia aplicada al desarrollo regional, la transferencia de conocimiento y la formación de recursos humanos especializados para generar soluciones sostenibles para los retos de la agricultura.