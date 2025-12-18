Realizan operativo contra la trata de personas

La Fiscalía de Distrito Altos en coordinación con personal del Instituto de Nacional de Migración (INM), realizaron un operativo de verificación en diferentes hostales, hoteles y posadas, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

Objetivo

Lo anterior, con la finalidad de prevenir el delito de trata de personas, así como para verificar el status de la documentación de migrantes.

En un comunicado se dio a conocer que en el operativo, fue rescatado Diego “N”, de origen guatemalteco, quien se encontraba de manera ilegal en uno de los inmuebles revisados.

En esta diligencia participó personal de la Fiscalía Altos, de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM), Instituto Nacional de Migración (INM), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y Policía Municipal (PM).

Este trabajo interinstitucional se dijo refuerza el compromiso de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la lucha contra la trata de personas, consolidando acciones coordinadas para atender, prevenir y erradicar este grave delito que vulnera la dignidad y los derechos fundamentales de las personas.