Realizan operativo de supervisión de unidades

Como parte de las acciones permanentes para garantizar la seguridad y calidad en el servicio de transporte público, se llevó a cabo un operativo de supervisión en diversos puntos de la capital chiapaneca, logrando la retención de cinco unidades del servicio de taxi que no cumplían con las condiciones óptimas para la prestación del servicio.

El operativo contó con el respaldo de elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), quienes brindaron apoyo para la verificación y aseguramiento de las unidades detectadas con fallas mecánicas y deficiencias que ponían en riesgo la integridad de los usuarios.

Retención

Las unidades retenidas presentaban condiciones inadecuadas para operar, por lo que fueron retiradas de circulación conforme a la normatividad vigente.

Estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer la seguridad en la movilidad y asegurar que el transporte público cumpla con los estándares establecidos por la misma ley.

La SMyT reiteró que estos operativos continuarán realizándose de manera permanente en distintos puntos de la ciudad y en todo el estado, con el objetivo de brindar a la ciudadanía usuaria, un servicio digno, seguro y de calidad.

Se exhortó a los concesionarios y operadores del transporte público a mantener sus unidades en óptimas condiciones, cumpliendo con la normativa correspondiente para evitar sanciones y garantizar la seguridad de las y los usuarios.