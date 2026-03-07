Realizan operativo en bares y cantinas

La Fiscalía de Distrito Selva llevó a cabo un operativo preventivo, disuasivo y de inspección a bares, cantinas y establecimientos de ventas de bebidas alcohólicas, con la finalidad de prevenir y disuadir la comisión de conductas delictivas.

Para tal fin, los elementos del orden recorrieron diversos barrios de la cabecera municipal, estableciendo visitas a los bares La Iguana, Antro Rakata, Calesa, Tentación, Vaqueros, El Palenque, Luna Roja, Fulanos y Galerón, en donde se revisó que la documentación estuviera vigente.

Y se suspendieron los establecimientos bar El Palenque, restaurante El Galerón y las abarroteras Yo Por Ti, El Diamante y El Tucanazo, por laborar fuera del horario.