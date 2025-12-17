Realizan operativo preventivo por pirotecnia

El Centro Regional de Protección Civil (PC) y Bomberos (CRPROCYB), llevó a cabo un operativo preventivo sobre el manejo y uso de pirotecnia en San Cristóbal de Las Casas, con el objetivo de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de la población durante la presente temporada decembrina.

El operativo incluyó labores de supervisión, prevención y verificación, en mercados como parte de las acciones institucionales enfocadas a reducir riesgos y fortalecer la cultura de la protección civil entre comerciantes y ciudadanía en general.

Involucrados

Participaron corporaciones de los tres niveles de gobierno, consolidando un trabajo coordinado para garantizar el orden, el cumplimiento de la normatividad vigente y la prevención de incidentes relacionados con material pirotécnico.

Al final de esta actividad los asistentes destacaron la efectividad de la coordinación interinstitucional y reiteraron su compromiso de mantener acciones preventivas permanentes en beneficio de la población de esta ciudad.