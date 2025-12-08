Realizan operativo vehicular en la capital

La Secretaría de Movilidad y Transporte Chiapas realizó acciones de supervisión vehicular en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, con el propósito de garantizar que las unidades del transporte público operen bajo la normativa vigente y brinden un servicio seguro a la ciudadanía.

Durante este operativo se revisaron 19 unidades de taxi y 18 de transporte mixto, resultando tres vehículos infraccionados, los cuales fueron trasladados al corralón para el procedimiento correspondiente.

En estas acciones participaron de manera coordinada la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y la Guardia Nacional (GN), reforzando el trabajo institucional de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) en la región.

Por otra parte, en Chiapa de Corzo se envió al corralón un taxi con número económico 05, el cual operaba sin placas de circulación, sin concesión o permiso, y sin certificado de aptitud, ofreciendo servicio urbano de manera irregular.

La unidad portaba un permiso SCT-CC028642, cuya autenticidad fue verificada ante la SCT, y en caso de resultar apócrifo, se procederá conforme a la ley, al tratarse de un documento irregular.