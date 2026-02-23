Realizan operativos a motociclistas

Ante denuncias ciudadanas y el incremento de accidentes viales en la que los principales protagonistas han sido motociclistas, algunos por no respetar las señales de tránsito, otros que no utilizan el equipo de seguridad obligatorio, por ello, personal de Tránsito y Vialidad realizan acciones para tratar de minimizar los riesgos de estos y de la población en general.

Además de las denuncias y señalamientos de actos delictivos que se realizan con este transporte sin placas de circulación, las acciones de vigilancia buscan salvaguardar la vida de los motociclistas, señaló uno de los agentes que participan en las acciones que se realizan.

Portación de armas

Autoridades se desplegaron para realizar las acciones de vigilancia, que además también tiene la intención de verificar que los conductores no lleven consigo algún tipo de armas que ponga en riesgo a la población.

En la revisión, los elementos uniformados hacen el exhorto a los motociclistas a respetar el reglamento de tránsito, evitando conducir a exceso de velocidad, no exceder el número de personas permitidas en estas unidades, portar el chaleco reflectante en horarios nocturnos, entre otras recomendaciones para prevenir incidentes que puedan poner en riesgo su integridad y la de terceros.