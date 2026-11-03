Realizan operativos de seguridad en cementerios

Elementos de seguridad y protección civil realizaron recorridos de vigilancia y protección al interior y exterior del Panteón Municipal de San Cristóbal de Las Casas por el Día de Todos Santos.

Lo anterior con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar la seguridad de comerciantes y visitantes.

Las inspecciones incluyeron la revisión de instalaciones eléctricas, conexiones de gas, tanques, mangueras, válvulas y extintores, así como indicaciones para el manejo adecuado del carbón y la dispersión del humo, a fin de prevenir cortocircuitos, incendios e intoxicaciones

La autoridad reportó que estos operativos se mantendrían de manera permanente durante la temporada, con el propósito de salvaguardar la integridad de las familias, comerciantes, vecinos y visitantes que acuden al Panteón Municipal.