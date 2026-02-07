Realizan operativos en bares de San Cristóbal

La Secretaría de Protección Civil, en un operativo conjunto con los tres órdenes de gobierno, realizaron inspecciones de seguridad en antros y bares de San Cristóbal de Las Casas.

En la acción verificaron ocho inmuebles, identificaron omisiones en materia de Protección Civil en seis de ellos e iniciaron procedimientos administrativos y aplicaron las multas correspondientes.

Protección Civil y Servicios Públicos participaron en el operativo preventivo de verificación en bares y antros del Centro Histórico, con el objetivo de fortalecer las condiciones de seguridad y prevención de riesgos.

Inspecciones

El operativo realizado en las últimas horas se desarrolló con el acompañamiento del personal del Instituto de Gestión Integral de Riesgos de la Secretaría de Protección Civil del Estado, realizando inspecciones en diversos establecimientos ubicados en andadores y calles céntricas de la ciudad.

Las acciones se llevaron a cabo de manera coordinada, priorizando la prevención de accidentes, la seguridad de los asistentes y el cumplimiento de las disposiciones en materia de protección civil, sin que se registraran incidentes mayores durante el desarrollo del operativo.