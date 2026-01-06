Realizan operativos en bares y cantinas

Derivado de los acuerdos de la mesa de paz y seguridad, la Fiscalía de Distrito Norte, con sede en Reforma, realizó operativos preventivos en los municipios de Pichucalco y Reforma, con la finalidad de verificar que los comercios respeten los horarios establecidos para la venta de bebidas alcohólicas.

En coordinación con los tres niveles de gobierno, recorrieron bares y cantinas con el fin de verificar que los negocios de este giro cumplan con la normatividad; en total verificaron 50 establecimientos y clausuraron aquellos que no estaban respetando las disposiciones de la ley de alcoholes.

Participantes

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Guardia Estatal Preventiva, Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), y las policías municipales de Reforma y Pichucalco.

Entre los principales establecimientos visitados se encuentran: “El Sirenito”, bar “Las “Magnolias”, Abarrotes con venta de alcohol “Las Rosas”, “Chela’s Doy”, Abarrotes “Samary”, entre otros establecimientos, donde algunos recibieron sanción administrativa y otros fueron exhortados a respetar los horarios establecidos por la ley.