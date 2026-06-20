Realizan operativos en municipios fronterizos

Realiza la oficina de enlace de la Secretaría de Movilidad y Transporte con sede en Tapachula, acciones de revisión y supervisión transporte público en las modalidades taxis y unidades colectivas tanto del servicio local como foráneos, como parte de las funciones para mantener el orden y la paz en el sector además de aplicar la ley a quienes la infrinjan.

El informe señala que fueron 30 unidades las que el personal de la SMyT verificaron, localizando una unidad irregular y las demás con algunas recomendaciones, exponen que del total de unidades que fueron sometidas a la revisión fueron: 10 taxis foráneos de los municipios de Cacahoatán, Tuxtla Chico y Suchiate; una unidad de servicio local de Cacahoatán; siete taxis locales de Tapachula; siete colectivos foráneos de servicio público federal y diferentes empresas; y cinco colectivos del servicio urbano, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes en la entidad.

Señalan que la unidad colectivo foráneo de la ruta Frontera Talismán-Tapachula se detectó que estaba operando de forma irregular indican que, al solicitarle la documentación, el conductor presentó placas y tarjeta de circulación del servicio particular, además de no estar registrado en el Sistema de Registro y Control de Transporte.

Ante esa irregularidad se dio inicio al procedimiento administrativo correspondiente, exponen que con estas acciones y medidas asumidas la institución reitera que, en esta considerada como la Nueva ERA del Transporte, la legalidad y la seguridad son principios indispensables para proteger tanto a los usuarios como al propio sector transportista.