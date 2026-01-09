Realizan operativos “Juárez Seguro”

Corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno llevan a cabo el operativo “Juárez Seguro” que incluye recorridos de vigilancia y la instalación de filtros de inspección en distintos puntos del municipio con el apoyo de Seguridad Pública Municipal (SPM), en coordinación con la Fiscalía de Distrito Norte, la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM), Defensa, Guardia Nacional (GN), Guardia Estatal Preventiva (GEP) y Guardia Estatal Vial Preventiva.

Estos recorridos preventivos y disuasivos se realizan en diversas colonias de la cabecera municipal, así como en el ejido Belisario Domínguez, la ranchería El Triunfo, Pueblo Juárez y la ranchería Santa Teresa, 2.ª Sección, mismos que conforman la franja limítrofe con Tabasco; esto con el objetivo de reforzar la presencia policial, prevenir conductas delictivas y brindar mayor seguridad a la ciudadanía.

Acciones contundentes

Con este operativo se trabaja para fortalecer la seguridad y el orden público, priorizando acciones preventivas que contribuyan a la tranquilidad y bienestar de las familias juarenses, consolidando un municipio más seguro.

Esto después de participar en la mesa de coordinación para la construcción de la paz y la seguridad de la región norte donde se llevó a cabo el trabajos interinstitucional para fortalecer las estrategias de seguridad, prevención del delito y gobernabilidad en los municipios que integran la región Norte del estado.