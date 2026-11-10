Realizan operativos para mejorar la seguridad

Con la finalidad de fortalecer la seguridad pública, fomentar la cultura de la prevención y promover el cumplimiento de las disposiciones viales, integrantes del grupo interinstitucional en el municipio de Altamirano iniciaron operativos a motociclistas y automovilistas.

Revisión

En el acto, las autoridades verifican el uso obligatorio del casco de protección y las condiciones de los vehículos con vidrios polarizados.

Se realizan en calles, avenidas y en los cuatro principales accesos a la cabecera municipal, como parte de las acciones para reforzar la seguridad vial y prevenir accidentes, además de promover el cumplimiento del reglamento de tránsito.

Recorridos preventivos

También llevan acabo recorridos preventivos y disuasivos en diferentes sectores del municipio, con la finalidad de inhibir posibles hechos delictivos y reforzar la vigilancia para mantener el orden y la tranquilidad de la población.

En la acción participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Estatal Preventiva, Policía y Vialidad Municipal, así como personal de Protección Civil.

Las autoridades exhortan a los motociclistas a utilizar el casco de protección y a los automovilistas a respetar las disposiciones viales para evitar accidentes y contribuir a la seguridad de los habitantes de Altamirano.